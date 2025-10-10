Ο Δημήτρης Δημητρούλιας είναι ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας χάντμπολ ανδρών της Σαουδικής Αραβίας, καθώς η ομοσπονδία της χώρας γνωστοποίησε την πρόσληψή του.

Ο 47χρονος τεχνικός διαδέχεται στο «τιμόνι» τον Ισίντορο Μαρτίνεθ και αναλαμβάνει τα «ηνία» του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος πριν από ένα… «φορτωμένο» αγωνιστικά διάστημα.

Τα «πράσινα γεράκια» μετέχουν το διάστημα 7-21 Νοεμβρίου στους «Islamic Solidarity Games» που θα διεξαχθούν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, ενώ ακολουθεί τον Ιανουάριο του 2026 (15-29/1 στο Κουβέιτ) το πρωτάθλημα Ασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ασιατικό πρωτάθλημα θα αποτελέσει το τουρνουά πρόκρισης για το 30ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί στη Γερμανία το διάστημα 13-31 Ιανουαρίου 2027, με τις πρώτες τέσσερις ομάδες της διοργάνωσης να παίρνουν το «εισιτήριο» για τα τελικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημητρούλιας έχει κατακτήσει δύο φορές ευρωπαϊκό τρόπαιο με ελληνική ομάδα, και συγκεκριμένα το European Cup, το 2012 με τον Διομήδη Άργους και το 2021 με την ΑΕΚ. Την τελευταία τριετία καθόταν στον πάγκο της Καλίτζ Κλαμπ από τη Σαουδική Αραβία, την οποία οδήγησε σε 16 εγχώριους και διεθνείς τίτλους, συμπεριλαμβανομένου αυτού της πρωταθλήτριας Ασίας στο Asian Club League Handball Championship το 2024, ενώ το 2025 η ομάδα έφτασε ως τον τελικό της διοργάνωσης.