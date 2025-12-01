Ο Ιωνικός Νέας Φιλαδελφείας ήταν ο νικητής στη «μονομαχία» με τον Αθηναϊκό για την τέταρτη θέση της βαθμολογίας στην Α1 χάντμπολ των ανδρών. Οι «κυανόλευκοι» επιβλήθηκαν 26-23 της ομάδας από το Βύρωνα στο κλειστό του Καματερού, στην αναμέτρηση με την οποία «έπεσε η αυλαία» της 11ης αγωνιστικής, και απολαμβάνουν τη… μοναξιά της τέταρτης θέσης στην κατάταξη, καθώς απέκτησαν προβάδισμα δύο βαθμών σε σχέση με τους «νεοφώτιστους». Ο Ιωνικός πέτυχε την τέταρτη διαδοχική επιτυχία του και παραμένει αήττητος στις τελευταίες έξι αγωνιστικές στο πρωτάθλημα (5-1-0), ενώ έβαλε τέλος σε ένα σερί δύο νικών του Αθηναϊκού.

Στο μεταξύ, την πέμπτη διαδοχική νίκη του στην Α1 χάντμπολ των ανδρών πανηγύρισε νωρίτερα (1/12) ο ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος του βορρά» επιβλήθηκε 28-25 της Δράμας 1986 στο «Σπίτι του Χάντμπολ», στο πρώτο σημερινό παιχνίδι για την 11η αγωνιστική, και «έπιασε» στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας τον -κάτοχο του τίτλου- Ολυμπιακό, τον οποίο οι Θεσσαλονικείς υποδέχονται την επόμενη Δευτέρα (8/12, 16:45) στη Μίκρα, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παίκτες του Μπάμπη Ανανιάδη παραμένουν αήττητοι μετά την ήττα της πρεμιέρας από τους «ερυθρολεύκους» στο κλειστό της Ηλιούπολης (8-2-0).

Η 11η αγωνιστική της Handball Premier:

Σάββατο 29/11

ΑΣΕ Δούκα-ΑΕΚ 26-37

ΕΣΝ Βριλησσίων-Φέρωνας Βέροιας 41-30

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-Διομήδης Άργους 40-26

Ζαφειράκης Νάουσας-ΓΑΣ Κιλκίς 28-30

Δευτέρα 1/12

ΠΑΟΚ-Δράμα 1986 28-25

Ιωνικός Ν.Φ.-Αθηναϊκός 26-23

Βαθμολογια (σε 11 αγώνες)

ΑΕΚ 20

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 18 -10αγ.

ΠΑΟΚ 18

Ιωνικός Ν.Φ. 15

Αθηναϊκός 13

Ζαφειράκης Νάουσας 11

ΓΑΣ Κιλκίς 10

Διομήδης Άργους 8

Δράμα 1986 6 -10αγ.

ΕΣΝ Βριλησσίων 5

ΑΣΕ Δούκα 5

Φέρωνας Βέροιας 1