Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή πήρε το τελευταίο «εισιτήριο» για τους «8» του Κυπέλλου χάντμπολ των ανδρών… Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν εύκολα του ΑΣΕ Δούκα στο «Δαΐς» με 47-27, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η φάση των «16», και προκρίθηκαν στα προημιτελικά, όπου θα «μονομαχήσουν» με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Νέων Βριλησσίων με «έπαθλο» ένα εισιτήριο για το Final-4, το οποίο θα λάβει χώρα το διάστημα 30 Ιανουαρίου-2 Φεβρουαρίου 2026.

Οι συναντήσεις για την προημιτελική φάση είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 20-21 Δεκεμβρίου, στο πρόγραμμα των οποίων δεσπόζει το ντέρμπι «Δικεφάλων», με την -κάτοχο του τίτλου- ΑΕΚ να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ.

Στις αναμετρήσεις για την φάση των «16» του Κυπέλλου χάντμπολ των ανδρών σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

ΑΕΚ-Φέρωνας Βέροιας 41-23

ΕΣΝ Βριλησσίων-Διομήδης Άργους 40-35 παράταση (κ.δ. 32-32)

Ζαφειράκης Νάουσας-Ιωνικός Ν.Φ. 28-32

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων-Δράμα 1986 25-35

Αθηναϊκός-ΓΑΣ Κιλκίς 32-34 παράταση (κ.δ. 28-28)

Άρης Νικαίας-ΠΑΟΚ 25-34

Αερωπός Έδεσσας-ΧΑΝΘ 20-30

ΑΣΕ Δούκα-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 27-47

Προημιτελική φάση (20-21/12/2025)

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Δράμα 1986

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή – ΕΣΝ Βριλησσίων

ΧΑΝΘ – ΓΑΣ Κιλκίς