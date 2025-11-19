Νέο ενδιαφέρον στη «μάχη» για την πρωτιά στην κανονική περίοδο της Α1 χάντμπολ των ανδρών έβαλε ο ΠΑΟΚ… Η ομάδα του Μπάμπη Ανανιάδη νίκησε 29-27 την ΑΕΚ στη Μίκρα, στο ντέρμπι «Δικεφάλων» με το οποίο ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική, και «έσπασε» το απόλυτο της Ένωσης, η οποία μετρούσε μόνο νίκες μέχρι σήμερα στο πρωτάθλημα.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι «κιτρινόμαυροι» απέκτησαν ξανά «συγκάτοικο» στην κορυφή της βαθμολογίας τον -κάτοχο του τίτλου- Ολυμπιακό, ο οποίος είχε ηττηθεί στο ντέρμπι κορυφής για την 8η αγωνιστική στο ΟΑΚΑ, ενώ λαμβάνει χαρακτήρα… τελικού για την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ το ντέρμπι των Πειραιωτών με την ΑΕΚ για τον β΄ γύρο στο κλειστό της Ηλιούπολης, στο πλαίσιο της -εμβόλιμης- 19ης «στροφής» (4/3/2026).

Η ολοκλήρωση του πρώτου μέρους βρήκε τον ΠΑΟΚ να προηγείται 13-10. Αξίζει να σημειωθεί ότι, χάρη στη νίκη του, ο ΠΑΟΚ πλησίασε σε απόσταση δύο βαθμών από το… ρετιρέ, ενώ πήρε σημαντική ψυχολογική ώθηση ενόψει του σαββατιάτικου (22/11) αγώνα ρεβάνς με την Μπεσίκτας για τον 3ο γύρο του European Cup.

Τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων για την 9η αγωνιστική της Handball Premier:

Τετάρτη 12/11

Δράμα 1986-Διομήδης Άργους 27-21

Σάββατο 15/11

Ιωνικός Ν.Φ.-Ζαφειράκης Νάουσας 21-20

EΣΝ Βριλησσίων-Αθηναϊκός 31-39

Κυριακή 16/11

ΑΣΕ Δούκα-ΓΑΣ Κιλκίς 27-28

Τρίτη 18/11

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-Φέρωνας 37-21

Τετάρτη 19/11

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 29-27

Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

ΑΕΚ 16

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 16

ΠΑΟΚ 14

Αθηναϊκός 11

Ιωνικός Ν.Φ. 11

Ζαφειράκης Νάουσας 9

Διομήδης Άργους 8

ΓΑΣ Κιλκίς 8

Δράμα 1986 6

ΑΣΕ Δούκα 5

ΕΣΝ Βριλησσίων 3

Φέρωνας Βέροιας 1