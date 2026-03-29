Η ΑΕΚ πήρε μία επιβλητική νίκη με 43-29 εντός έδρας επί του Δούκα για την 22η αγωνιστική της Handball Premier και εξασφάλισε τη 2η θέση ενόψει της συμμετοχής της στα πλέι οφ.
Η Ένωση βρέθηκε πίσω στο σκορ και με δύο γκολ διαφορά (20-18), αλλά στο δεύτερο μέρος επέβαλε την κυριαρχία της.
Η 22η αγωνιστική:
ΓΑΣ Κιλκίς-Ζαφειράκης Νάουσας 31-29
Αθηναϊκός-Ιωνικός Ν.Φ. 24-27
Φέρωνας Βέροιας-ΕΣΝ Βριλησσίων 29-38
ΑΕΚ-ΑΣΕ Δούκα 43-29
Δράμα 1986-ΠΑΟΚ 30/03
Διομήδης Άργους-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 08/04
Βαθμολογία (σε 22 αγώνες)
Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 38 -21αγ.
ΑΕΚ 38
ΠΑΟΚ 35 -21αγ.
Ιωνικός Ν.Φ. 28
—————————
Διομήδης Άργους 20 -21αγ.
Δράμα 1986 19 -21αγ.
ΓΑΣ Κιλκίς 18
Αθηναϊκός 17
Ζαφειράκης Νάουσας 15
ΑΣΕ Δούκα 15
—————————
ΕΣΝ Βριλησσίων 15 – Υποβιβάστηκε
Φέρωνας Βέροιας 2 – Υποβιβάστηκε