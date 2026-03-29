Η ΑΕΚ πήρε μία επιβλητική νίκη με 43-29 εντός έδρας επί του Δούκα για την 22η αγωνιστική της Handball Premier και εξασφάλισε τη 2η θέση ενόψει της συμμετοχής της στα πλέι οφ.

Η Ένωση βρέθηκε πίσω στο σκορ και με δύο γκολ διαφορά (20-18), αλλά στο δεύτερο μέρος επέβαλε την κυριαρχία της.

Η 22η αγωνιστική:

ΓΑΣ Κιλκίς-Ζαφειράκης Νάουσας 31-29

Αθηναϊκός-Ιωνικός Ν.Φ. 24-27

Φέρωνας Βέροιας-ΕΣΝ Βριλησσίων 29-38

ΑΕΚ-ΑΣΕ Δούκα 43-29

Δράμα 1986-ΠΑΟΚ 30/03

Διομήδης Άργους-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 08/04

Βαθμολογία (σε 22 αγώνες)

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 38 -21αγ.

ΑΕΚ 38

ΠΑΟΚ 35 -21αγ.

Ιωνικός Ν.Φ. 28

—————————

Διομήδης Άργους 20 -21αγ.

Δράμα 1986 19 -21αγ.

ΓΑΣ Κιλκίς 18

Αθηναϊκός 17

Ζαφειράκης Νάουσας 15

ΑΣΕ Δούκα 15

—————————

ΕΣΝ Βριλησσίων 15 – Υποβιβάστηκε

Φέρωνας Βέροιας 2 – Υποβιβάστηκε