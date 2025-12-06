Η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα στο Καματερό του τυπικά γηπεδούχου Ιωνικού Ν.Φ. με 33-24 και παραμένει στην κορυφή της Handball Premier, εν αναμονή του ντέρμπι της Δευτέρας (8/12) μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού.
Ο Αθηναϊκός νίκησε 31-29 στη Νάουσα τον Ζαφειράκη και έπιασε στην τέταρτη θέση τον Ιωνικό, ενώ αποφασιστικό βήμα παραμονής στην κατηγορία έκαναν τα Βριλήσσια, που επικράτησαν 32-31 της Δράμας. Σπουδαίο «διπλό» πανηγύρισε τέλος ο ΓΑΣ Κιλκίς στο Αργος επί του Διομήδη με 28-26.
Η 12η αγωνιστική:
Ιωνικός Ν.Φ.-AEK 24-33
Διομήδης Αργους-ΓΑΣ Κιλκίς 26-28
ΕΣΝ Βριλησσίων-Δράμα 1986 32-31
Ζαφειράκης Νάουσας-Αθηναϊκός 29-31
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 08/12
ΑΣΕ Δούκα-Φέρωνας Βέροιας 12/12
Βαθμολογία (σε 11 αγώνες)
ΑΕΚ 20
Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 18 -10αγ.
ΠΑΟΚ 18
Ιωνικός Ν.Φ. 15
Αθηναϊκός 13
Ζαφειράκης Νάουσας 11
ΓΑΣ Κιλκίς 10
Διομήδης Άργους 8
Δράμα 1986 6 -10αγ.
ΕΣΝ Βριλησσίων 5
ΑΣΕ Δούκα 5
Φέρωνας Βέροιας 1