Η ΑΕΚ έκανε το 4 στα 4 στο πρωτάθλημα μετά το άνετο 43-21 επί του Διομήδη Άργους στο «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ, ενώ και ο ΠΑΟΚ υπερέβη το εμπόδιο του Ιωνικού στην Θεσσαλονίκη με 31-25, στα δύο πιο σημαντικά ματς της 5ης αγωνιστικής της Α1 χάντμπολ.

Υπενθυμίζεται ότι ο -κάτοχος του τίτλου- Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή και η Δράμα 1986 έδωσαν μεσοβδόμαδα τα παιχνίδια τους, λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Η 5η αγωνιστική και η βαθμολογία στην Handball Premier:

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-Ζαφειράκης Νάουσας 41-22

Δράμα 1986-ΓΑΣ Κιλκίς 26-30

ΠΑΟΚ-Ιωνικός Ν.Φ. 31-25

ΑΕΚ-Διομήδης Άργους 43-21

ΕΣΝ Βριλησσίων-ΑΣΕ Δούκα 35-30

Φέρωνας Βέροιας-Aθηναϊκός 13/10

Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 10

ΑΕΚ 8 -4αγ.

ΠΑΟΚ 7

Αθηναϊκός 5 -4αγ.

ΓΑΣ Κιλκίς 5 -4αγ.

Ιωνικός Ν.Φ. 4

Ζαφειράκης Νάουσας 4

Διομήδης Άργους 4

ΑΣΕ Δούκα 4

ΕΣΝ Βριλησσίων 2

Δράμα 1986 2

Φέρωνας Βέροιας 1 -4αγ.