Η ΑΕΚ έκανε το 4 στα 4 στο πρωτάθλημα μετά το άνετο 43-21 επί του Διομήδη Άργους στο «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ, ενώ και ο ΠΑΟΚ υπερέβη το εμπόδιο του Ιωνικού στην Θεσσαλονίκη με 31-25, στα δύο πιο σημαντικά ματς της 5ης αγωνιστικής της Α1 χάντμπολ.
Υπενθυμίζεται ότι ο -κάτοχος του τίτλου- Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή και η Δράμα 1986 έδωσαν μεσοβδόμαδα τα παιχνίδια τους, λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.
Η 5η αγωνιστική και η βαθμολογία στην Handball Premier:
Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-Ζαφειράκης Νάουσας 41-22
Δράμα 1986-ΓΑΣ Κιλκίς 26-30
ΠΑΟΚ-Ιωνικός Ν.Φ. 31-25
ΑΕΚ-Διομήδης Άργους 43-21
ΕΣΝ Βριλησσίων-ΑΣΕ Δούκα 35-30
Φέρωνας Βέροιας-Aθηναϊκός 13/10
Βαθμολογία (σε 5 αγώνες)
Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 10
ΑΕΚ 8 -4αγ.
ΠΑΟΚ 7
Αθηναϊκός 5 -4αγ.
ΓΑΣ Κιλκίς 5 -4αγ.
Ιωνικός Ν.Φ. 4
Ζαφειράκης Νάουσας 4
Διομήδης Άργους 4
ΑΣΕ Δούκα 4
ΕΣΝ Βριλησσίων 2
Δράμα 1986 2
Φέρωνας Βέροιας 1 -4αγ.