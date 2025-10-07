Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή διατήρησε το απόλυτο της συγκομιδής στη Α1 χάντμπολ των ανδρών… Οι κάτοχοι του τίτλου επιβλήθηκαν εύκολα του Ζαφειράκη Νάουσας στο κλειστό της Ηλιούπολης με 41-22, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 5ης αγωνιστικής, πανηγύρισαν την πέμπτη νίκη τους σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος και πήραν ψυχολογική ώθηση εν όψει των δύο αγώνων που θα δώσουν στο ίδιο γήπεδο με την ιταλική Άλμπατρο Σιρακούζα για το European Cup (στις 11 και 13/10).

Οι παίκτες του Ρικάρντο Τριλίνι πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και προηγήθηκαν 24-9 στο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να μετατραπεί ουσιαστικά σε… τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης και ο Ιταλός τεχνικός να κάνει διάφορες δοκιμές ενόψει των αγώνων για τον 2ο γύρο του European Cup.

Υπενθυμίζεται ότι η 5η αγωνιστική συνεχίζεται την Τετάρτη (8/10, 18:00) στο «Δημήτρης Κραχτίδης», όπου η Δράμα 1986 φιλοξενεί τον ΓΑΣ Κιλκίς, στην πρόβα-τζενεράλε της εν όψει της πρώτης αναμέτρησης με τη Λόβτσεν-Τσέτινιε από το Μαυροβούνιο για το European Cup (11/10).

Τα υπόλοιπα ματς της 5ης αγωνιστικής διεξάγονται στις 11-13 Οκτωβρίου.

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 10 -5αγ.

ΑΕΚ 6 -3αγ.

ΠΑΟΚ 5

Αθηναϊκός 5

Ιωνικός Ν.Φ. 4

Ζαφειράκης Νάουσας 4 -5αγ.

Διομήδης Άργους 4

ΑΣΕ Δούκα 4

ΓΑΣ Κιλκίς 3 -3αγ.

Δράμα 1986 2

Φέρωνας Βέροιας 1

ΕΣΝ Βριλησσίων 0