Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή επέστρεψε στις νίκες στην Α1 χάντμπολ των ανδρών, οκτώ ημέρες μετά την ήττα του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι επιβλήθηκε 37-21 του -«νεοφώτιστου» και ουραγού- Φέρωνα Βέροιας στο Κλειστό της Ηλιούπολης, σε αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική, και «έπιασε» προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας την Ένωση, που αντιμετωπίζει (19/11, 17:00) τον ΠΑΟΚ, στο ντέρμπι «Δικεφάλων» στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν ψυχολογική ώθηση ενόψει του αγώνα ρεβάνς του Σαββάτου με την Κασάνο Μανιάγκο στην Ιταλία (22/11, 19:30), όπου θα επιδιώξουν να «σφραγίσουν» την πρόκρισή στους «16» του European Cup, ύστερα από τη νίκη τους στο κλειστό της Ηλιούπολης στην πρώτη αναμέτρηση με 25-20.

Η 9η αγωνιστική της Handball Premier:

Τετάρτη 12/11

Δράμα 1986-Διομήδης Άργους 27-21

Σάββατο 15/11

Ιωνικός Ν.Φ.-Ζαφειράκης Νάουσας 21-20

EΣΝ Βριλησσίων-Αθηναϊκός 31-39

Κυριακή 16/11

ΑΣΕ Δούκα-ΓΑΣ Κιλκίς 27-28

Τρίτη 18/11

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-Φέρωνας 37-21

Τετάρτη 19/11

Σπίτι του Χάντμπολ 17:00 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (Κινατζίδης-Φωτακίδης) –ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ–

Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

ΑΕΚ 16 -8αγ.

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 16

ΠΑΟΚ 12 -8αγ.

Αθηναϊκός 11

Ιωνικός Ν.Φ. 11

Ζαφειράκης Νάουσας 9

Διομήδης Άργους 8

ΓΑΣ Κιλκίς 8

Δράμα 1986 6

ΑΣΕ Δούκα 5

ΕΣΝ Βριλησσίων 3

Φέρωνας Βέροιας 1