Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή επέστρεψε στις νίκες στην Α1 χάντμπολ των ανδρών, οκτώ ημέρες μετά την ήττα του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι επιβλήθηκε 37-21 του -«νεοφώτιστου» και ουραγού- Φέρωνα Βέροιας στο Κλειστό της Ηλιούπολης, σε αναμέτρηση για την 9η αγωνιστική, και «έπιασε» προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας την Ένωση, που αντιμετωπίζει (19/11, 17:00) τον ΠΑΟΚ, στο ντέρμπι «Δικεφάλων» στη Θεσσαλονίκη.
Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν ψυχολογική ώθηση ενόψει του αγώνα ρεβάνς του Σαββάτου με την Κασάνο Μανιάγκο στην Ιταλία (22/11, 19:30), όπου θα επιδιώξουν να «σφραγίσουν» την πρόκρισή στους «16» του European Cup, ύστερα από τη νίκη τους στο κλειστό της Ηλιούπολης στην πρώτη αναμέτρηση με 25-20.
Η 9η αγωνιστική της Handball Premier:
Τετάρτη 12/11
Δράμα 1986-Διομήδης Άργους 27-21
Σάββατο 15/11
Ιωνικός Ν.Φ.-Ζαφειράκης Νάουσας 21-20
EΣΝ Βριλησσίων-Αθηναϊκός 31-39
Κυριακή 16/11
ΑΣΕ Δούκα-ΓΑΣ Κιλκίς 27-28
Τρίτη 18/11
Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-Φέρωνας 37-21
Τετάρτη 19/11
Σπίτι του Χάντμπολ 17:00 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (Κινατζίδης-Φωτακίδης) –ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ–
Βαθμολογία (σε 9 αγώνες)
ΑΕΚ 16 -8αγ.
Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 16
ΠΑΟΚ 12 -8αγ.
Αθηναϊκός 11
Ιωνικός Ν.Φ. 11
Ζαφειράκης Νάουσας 9
Διομήδης Άργους 8
ΓΑΣ Κιλκίς 8
Δράμα 1986 6
ΑΣΕ Δούκα 5
ΕΣΝ Βριλησσίων 3
Φέρωνας Βέροιας 1