Ο Ολυμπιακός συνέτριψε τον Φέρωνα Βέροιας με 53-31, πετυχαίνοντας ρεκόρ παραγωγικότητας στην Handball Premier και ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

