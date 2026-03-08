Ο Ολυμπιακός συνέτριψε τον Φέρωνα Βέροιας με 53-31, πετυχαίνοντας ρεκόρ παραγωγικότητας στην Handball Premier και ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.
