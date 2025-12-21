Ντέρμπι με τα… όλα του ήταν το μεγάλο ματς της προημιτελικής φάσης του κυπέλλου χάντμπολ ανδρών, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Με γκολ του Αραμπατζή στα τελευταία δευτερόλεπτα, η Ενωση επικράτησε 26-25 στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ και πέρασε στο final-4 (30 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου), όπου θα προσπαθήσει να διατηρήσει τον τίτλο της, αφήνοντας τους Θεσσαλονικείς με παράπονα για τη διαιτησία.

Οι φιλοξενούμενοι, παρότι έχασαν από το πρώτο ημίχρονο τον Εσάμ, που αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, κατάφεραν να πάρουν ένα μικρό προβάδισμα στο δεύτερο μέρος και να προηγηθούν 24-21, περίπου δέκα λεπτά πριν τη λήξη.

Σε εκείνο το σημείο οι διαιτητές χρέωσαν διπλή αποβολή στον «δικέφαλο του βορρά», που υποχρεώθηκε να παίξει για τέσσερα λεπτά με παίκτη λιγότερο. Η ΑΕΚ εκμεταλλεύθηκε το πλεονέκτημα, ισοφάρισε σε 24-24 και στο φινάλε πήρε τη νίκη με το γκολ του Αραμπατζή.

Τα αποτελέσματα των προημιτελικών:

Ιωνικός Ν.Φ.-Δράμα 1986 23-20

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-ΕΣΝ Βριλησσίων 37-32

AEK-ΠΑΟΚ 26-25

ΧΑΝΘ-ΓΑΣ Κιλκίς 19:30

Final-4 (30/1-2/2/2026)

1ος ημιτελικός:

ΧΑΝΘ ή ΓΑΣ Κιλκίς – Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

2ος ημιτελικός:

ΑΕΚ – Ιωνικός Ν.Φ.