Ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας πανηγύρισε την πρόκριση στον 2ο γύρο του European Cup ανδρών στο χάντμπολ, ολοκληρώνοντας με δύο νίκες τη σειρά απέναντι στην Μπέσα.

Η ομάδα του Μάκη Παπακώστα επικράτησε και στη ρεβάνς, που διεξήχθη το Σάββατο (19/9) στην αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ, με 32-25 επί της ομάδας από το Κόσοβο. Έτσι, οι «κυανόλευκοι» επιβεβαίωσαν το προβάδισμα που είχαν αποκτήσει από το πρώτο παιχνίδι, όπου είχαν νικήσει εκτός έδρας με 29-22, στην επιστροφή τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από 22 χρόνια.

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