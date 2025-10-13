Η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού/Ομίλου Ξυνή προκρίθηκε πανηγυρικά στους «32» του European Cup ανδρών.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας, οι οποίοι είχαν επικρατήσει στην πρώτη αναμέτρηση με 34-28, επιβλήθηκαν και σήμερα (13/10) της ιταλικής Άλμπατρο Σιρακούζα στο κλειστό της Ηλιούπολης με 38-25, στον αγώνα ρεβάνς για τον 2ο γύρο της διοργάνωσης, και με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια πήραν το «εισιτήριο» για τον επόμενο γύρο του θεσμού.

Οι «ερυθρόλευκοι» του Ρικάρντο Τριλίνι πήραν από το ξεκίνημα τα «ηνία» στον αγώνα, προηγήθηκαν 17-11 στο ημίχρονο και έφτασαν χωρίς… προβλήματα στην τελική επικράτηση.

Η σύνθεση του Ολυμπιακού: Βαλέριο, Εσκαλόνα 6, Κρέτσιτς 3, Βίντα 2, Τζίμπουλας 3, Παπάζογλου, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 2, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς 5, Τσαναξίδης 4, Σούργκιελ, Μπάρος 3, Πασσιάς 3, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 6.