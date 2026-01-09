Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ανδρικής ομάδας χάντμπολ της ΑΕΚ αποτελεί ο Ρουί Σίλβα, καθώς η Ένωση γνωστοποίησε σήμερα (9/1) τη λύη της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο τεχνικό.

Ο «Δικέφαλος» ανακοίνωσε την 1η Ιουλίου 2025 την πρόσληψη του 42χρονου προπονητή, ο οποίος, στο διάστημα που κάθησε στον πάγκο της ομάδας, οδήγησε τους «κιτρινόμαυρους» στο φάιναλ φορ του Κυπέλλου (30 Ιανουαρίου-2 Φεβρουαρίου 2026), ενώ η ΑΕΚ είναι επικεφαλής στη βαθμολογία της Handball Premier μετά τις πρώτες 12 αγωνιστικές με απολογισμό 11 νίκες και μία ήττα, από τον ΠΑΟΚ (σ.σ. στις 19 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη με 29-27, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής).

Η σχετική ανακοίνωση της ομάδας:

«Η ΑΕΚ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Ρουί Σίλβα, στον οποίο και εύχεται τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του.