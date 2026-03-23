Νικηφόρα συνέχισε η Αναγέννηση Άρτας τις υποχρεώσεις της στην Α1 χάντμπολ των γυναικών.

Το ηπειρωτικό συγκρότημα, το οποίο έχει «κλειδώσει» την τέταρτη θέση στη βαθμολογία και τη συμμετοχή του στα πλέι οφ, κατέβαλε την αντίσταση του Αθηναϊκού στο Βύρωνα με 31-29, σε αναμέτρηση για την 16η αγωνιστική.

Η ομάδα του Γιάννη Λαζαρίδη πανηγύρισε την τέταρτη διαδοχική επιτυχία της στο πρωτάθλημα, υποχρεώνοντας, παράλληλα, τον Αθηναϊκό στην τέταρτη σερί ήττα του στην Α1.

Η 16η αγωνιστική στην Α1 χάντμπολ των Γυναικών:

ΑΕΠ Πανόραμα-ΑΕΚ 18-35

ΑΕΣΧ Πυλαίας-Νέα Ιωνία 16-26

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών-Άρης Νικαίας 28-16

Αθηναϊκός-Αναγέννηση Άρτας 29-31

ΓΑΣ Καματερού-ΠΑΟΚ 1/4

Βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

ΑΕΚ 30

ΠΑΟΚ 28 -15αγ.

Νέα Ιωνία 26

Αναγέννηση Άρτας 21

Αθηναϊκός 13

ΑΕΣΧ Πυλαίας 13

ΑΕΠ Πανόραμα 13

ΓΑΣ Καματερού 10 -15αγ.

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 4

Άρης Νικαίας 0