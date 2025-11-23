Σπουδαίο διπλό 6αδας για τον Ζαφειράκη Νάουσας με 26-21 επί του Διομήδη για την 10η αγωνιστική της Handball Premier. Η ομάδα της Νάουσας, που έφτασε τους 11 βαθμούς, όχι απλά πετυχαίνει με ευκολία τον πρώτο στόχο που είναι η παραμονή, αλλά όπως όλα δείχνουν, έχει τις δυνατότητες να διεκδικήσει και το κάτι παραπάνω.

Η 10η αγωνιστική στη Handball Premier:

ΑΕΚ-ΕΣΝ Βριλησσίων 30-28

Αθηναϊκός-ΑΣΕ Δούκα 37-33

Διομήδης Άργους-Ζαφειράκης Νάουσας 21-26

Δευτέρα 24/11

Κιλκίς 16:45 ΓΑΣ Κιλκίς-Ιωνικός Ν.Φ. (Τζαφερόπουλος-Πατιός) –ΕΡΤ2ΣΠΟΡ–

Τετάρτη 26/11

Φιλίππειο 18:30 Φέρωνας Βέροιας-ΠΑΟΚ (Γκόγκας-Σαχίνογλου)

Τετάρτη 10/12

«Δ. Κραχτίδης» 17:00 Δράμα 1986-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

Βαθμολογία (σε 9 αγώνες):

ΑΕΚ 18 -10αγ.

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 16

ΠΑΟΚ 14

Αθηναϊκός 13 -10αγ.

Ιωνικός Ν.Φ. 11

Ζαφειράκης Νάουσας 11 -10αγ.

Διομήδης Άργους 8 -10αγ.

ΓΑΣ Κιλκίς 8

Δράμα 1986 6

ΑΣΕ Δούκα 5 -10αγ.

ΕΣΝ Βριλησσίων 3 -10αγ.

Φέρωνας Βέροιας 1