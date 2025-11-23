Σπουδαίο διπλό 6αδας για τον Ζαφειράκη Νάουσας με 26-21 επί του Διομήδη για την 10η αγωνιστική της Handball Premier. Η ομάδα της Νάουσας, που έφτασε τους 11 βαθμούς, όχι απλά πετυχαίνει με ευκολία τον πρώτο στόχο που είναι η παραμονή, αλλά όπως όλα δείχνουν, έχει τις δυνατότητες να διεκδικήσει και το κάτι παραπάνω.
Η 10η αγωνιστική στη Handball Premier:
ΑΕΚ-ΕΣΝ Βριλησσίων 30-28
Αθηναϊκός-ΑΣΕ Δούκα 37-33
Διομήδης Άργους-Ζαφειράκης Νάουσας 21-26
Δευτέρα 24/11
Κιλκίς 16:45 ΓΑΣ Κιλκίς-Ιωνικός Ν.Φ. (Τζαφερόπουλος-Πατιός) –ΕΡΤ2ΣΠΟΡ–
Τετάρτη 26/11
Φιλίππειο 18:30 Φέρωνας Βέροιας-ΠΑΟΚ (Γκόγκας-Σαχίνογλου)
Τετάρτη 10/12
«Δ. Κραχτίδης» 17:00 Δράμα 1986-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή
Βαθμολογία (σε 9 αγώνες):
ΑΕΚ 18 -10αγ.
Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 16
ΠΑΟΚ 14
Αθηναϊκός 13 -10αγ.
Ιωνικός Ν.Φ. 11
Ζαφειράκης Νάουσας 11 -10αγ.
Διομήδης Άργους 8 -10αγ.
ΓΑΣ Κιλκίς 8
Δράμα 1986 6
ΑΣΕ Δούκα 5 -10αγ.
ΕΣΝ Βριλησσίων 3 -10αγ.
Φέρωνας Βέροιας 1