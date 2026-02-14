Ο Ολυμπιακός επικράτησε εντός έδρας με 39-30 την BK-46 στην Ηλιούπολη, αποκτώντας προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά του EHF European Cup.

Οι ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι στο σύνολο της αναμέτρησης, χτίζοντας τις βάσεις για την επικράτησή τους από το πρώτο ημίχρονο, ενώ η αμυντική τους προσήλωση, επέτρεψε τη διαφορά να φτάσει ακόμα και στο +11 (24-13), που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Σάββας Σάββας με 12 γκολ, με τον Κουν να ακολουθεί με 6 τέρματα.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί σε μία εβδομάδα στη Φιλανδία (21/02), με τον Ολυμπιακό να καλείται να διαχειριστεί τη διαφορά για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 6-4, 10-7, 15-9, 20-12, 24-13 (ημιχ.) 27-17, 30-20, 33-24, 36-25, 39-27, 39-30

Ολυμπιακός (Τριλάνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα 2, Κουν 6, Βίντα 3, Τζίμπουλας 1, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 3, Κανδύλας, Τσαναξίδης 3, Ίβιτς 1, Μορένο, Σούργκιελ 1, Μάνθος 2, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης 3, Σάββας 12

ΒΚ-46 (Ρόνμπεργκ): Χεϊνόνεν, Σκίμπα 7, Σιόμαν 1, Λόφγκρεν, Κάρλσον, Τζόναθαν Ρος 4, Σιόμπλομ, Βίκστρομ, Ιβάν Ρος 1, Χένρικσον 6, Σάκκινεν 10, Ντόρντλουντ, Σχέρμπακ 1.