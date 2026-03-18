Η εθνική ομάδα χάντμπολ των ανδρών ξεκινάει (18/3, 17:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) το «ταξίδι» της με… προορισμό την τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027, καθώς το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα υποδέχεται στη Χαλκίδα το Βέλγιο, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη 2η προκριματική φάση της διοργάνωσης από την ευρωπαϊκή ζώνη.

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 17:00, θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη!

Ο επαναληπτικός θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Χάσελτ του Βελγίου το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 19:00 και η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει κόντρα στην Ολλανδία τον Μάιο για μία θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Οι αθλητές που βρίσκονται στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου είναι οι:

Μιχαηλίδης, Παπαντωνόπουλος, Θ. Παπάζογλου, Τζίμπουλας, Μάνθος, Πασσιάς (Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή), Παναγιώτου, Αραμπατζής (ΑΕΚ), Ελευθεριάδης, Παπαβασίλης (ΠΑΟΚ), Λ. Παπάζογλου, Παγιάτης (Αθηναϊκός Lamway Group), Mπατής (ΑΣΕ Δούκα), Μ. Στάθης (ΕΣΝ Βριλησσίων), Μπουκοβίνας (Κόμπουργκ- Γερμανία), Τόσκας (Σαμπερί- Γαλλία), Λιάπης (Οχρίδα- Βόρεια Μακεδονία), Μπόσκος (Μπουντάι- Ουγγαρία), Τζωρτζίνης (Γκορένιε- Σλοβενία), Αλεξίου (PAUC- Γαλλία), Τσακουρίδης (Φούχσε- Αυστρία)

Δεν ακολούθησαν την αποστολή στη Χαλκίδα και έμειναν στην Αθήνα, οι Τζίμπουλας, Μπατής και Μάνθος.

Τον αγώνα θα διευθύνουν οι Πορτογάλοι Ντάνιελ και Ρομπέρτο Ακότο Μάρτινς με παρατηρητή τον Ούγγρο Βατάι.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος Ζαραβίνας δήλωσε: «Η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Όλα τα παιδιά έχουν έρθει με μεγάλο κίνητρο και με όρεξη. Για εμάς είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, θέλουμε η ομάδα να βρίσκεται ψηλά και να διεκδικεί την πρόκριση της σε μεγάλες διοργανώσεις. Κανένας αντίπαλος στην Ευρώπη δεν είναι εύκολος και καμία πρόκριση δεν κατακτιέται χωρίς κόπο. Χρειαζόμαστε δύο καλά ματς και απόλυτη συγκέντρωση. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κόσμου και πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν κερδίσει το σεβασμό όλου του αθλήματος με τις εμφανίσεις τους τα τελευταία χρόνια».