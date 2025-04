Παρότι ήταν ανταγωνιστική σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε στα δύο σετ από την Τσινγουέν Ζενγκ και έμεινε εκτός τρίτου γύρου στο CHARLESTON OPEN (WTA 500).

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.64) έχασε με 6-4, 6-1 σε 92 λεπτά από την 22χρονη Κινέζα (Νο.8) και δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τους βαθμούς από την περσινή παρουσία της στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Κατά συνέπεια, θα σημειώσει νέα πτώση στην παγκόσμια κατάταξη και θα βρεθεί τη Δευτέρα (7/4) εκτός Top 80 (είναι τώρα στο Νο.81 του live ranking).

Ήταν κάτι λίγο-πολύ αναμενόμενο μετά τον περσινό τραυματισμό της, όμως από εδώ και πέρα θα έχει την ευκαιρία να βάλει βαθμούς στην τσέπη και να σκαρφαλώσει στην κατάταξη. Το κακό, βέβαια, είναι ότι θα έχει δύσκολες κληρώσεις στα τουρνουά λόγω της θέσης της…

Δύσκολη ήταν και η κλήρωση στο Τσάρλστον, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Μαρία Σάκκαρη πάλεψε κόντρα στη Ζενγκ και θα μπορούσε να πετύχει κάτι καλύτερο. Δεν εκμεταλλεύτηκε, ωστόσο, τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν και με πολλά «φθηνά» λάθη (είχε 32 αβίαστα) σε κρίσιμα σημεία του αγώνα, διευκόλυνε το έργο της αντιπάλου της.

Η 29χρονη Ελληνίδα ξεκίνησε καλά το ματς και κοίταξε στα μάτια τη χρυσή Ολυμπιονίκη του Παρισιού, όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει το σερβίς της στο 3-3 και δέχτηκε το καθοριστικό μπρέικ. Είχε και η ίδια μπρέικ πόιντ στο επόμενο γκέιμ, ωστόσο δεν κατάφερε να «σπάσει» τη Ζενγκ, η οποία σέρβιρε με επιτυχία λίγο μετά και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη της.

Η Σάκκαρη έχασε για δεύτερη φορά το σερβίς της στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ (2-1) και όχι μόνο δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το μπρέικ πόιντ της αμέσως μετά, αλλά δέχτηκε άλλα δύο (σερί) μπρέικ (το πρώτο από 40-0) και «παραδόθηκε» οριστικά στην Κινέζα. Η νεαρή τενίστρια θα αναμετρηθεί στη συνέχεια με τη νικήτρια του ματς Γκρατσέβα-Μέρτενς.

Ήταν το πρώτο φετινό χωμάτινο τουρνουά για τη Μαρία Σάκκαρη, που θα μείνει εκτός tour για μερικές μέρες και στη συνέχεια θα λάβει μέρος στο 250άρι τουρνουά στη Ρουέν (14-20/4).

