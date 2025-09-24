Η Μαρία Σάκκαρη… ίδρωσε, αλλά ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά της κατηγορίας WTA 1000 που διεξάγεται στο Πεκίνο.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, η οποία είναι Νο 56 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετώπισε στον α΄ γύρο την Αμερικανίδα Άσλιν Κρούγκερ και επικράτησε με 7-6(5), 6(5)-7, 7-5, ύστερα από αγώνα που κράτησε τρεις ώρες και 29 λεπτά, διάρκεια που είναι η τρίτη μεγαλύτερη σε αγώνα του tour μέσα στο 2025. Έτσι, η Σάκκαρη πήρε το «εισιτήριο» για τις «64», όπου θα αναμετρηθεί με την Καναδή Λέιλα Φερνάντεζ, Νο 25 στην παγκόσμια κατάταξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάκκαρη προηγήθηκε 5-2 στο πρώτο σετ, αλλά η Κρούγκερ έβγαλε αντίδραση και έστειλε το ματς στο τάι μπρέικ, όπου η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν πιο αποτελεσματική και επικράτησε με 7-5.

Επίσης, η Σάκκαρη προηγήθηκε 5-4 στο δεύτερο σετ και έφτασε δύο πόντους μακριά από τη νίκη, αλλά η Αμερικανίδα προηγήθηκε 6-5, πριν το ματς οδηγηθεί εκ νέου στο τάι μπρέικ, με την Κρούγκερ να επικρατεί αυτή τη φορά με 7-5 και να στέλνει τον αγώνα σε τρίτο σετ. Εκεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε να χάνει 4-2, αλλά αντέδρασε και πέρασε μπροστά με 5-4 και 6-5, πριν κάνει το 7-5 και πανηγυρίσει τη νίκη-πρόκριση στον 2ο γύρο, όπου τη Σάκκαρη… περιμένει η Λέιλα Φερνάντεζ.

Σάκκαρη και Φερνάντεζ έχουν τεθεί στο παρελθόν τρεις φορές αντιμέτωπες σε επίπεδο tour, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να μετράει ισάριθμες νίκες: στους «16» του τουρνουά Grampians Trophy της Μελβούρνης το 2021 (6-2, 6-2), στους «16» του τουρνουά της Ουάσινγκτον το 2023 (7-5, 6-2) και στο United Cup που διεξήχθη το 2024 στην Αυστραλία (7-6(2), 6-3).