Η επικείμενη μετακόμιση του κορυφαίου τενίστα Νόβακ Τζόκοβιτς στην Ελλάδα, οδήγησε τον δικό μας Στέφανο Τσιτσιπά να τον… τρολάρει με μια ιδιαίτερα χιουμοριστική ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter), στην οποία δημοσίευσε τον μεταξύ τους διάλογο σχετικά με το από κοινού άνοιγμα ελληνικής ταβέρνας.

Ως γνωστόν, ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας, σχεδιάζει να εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα, μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους και αναζητεί σπίτι για να το αγοράσει.

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναδημοσίευσε μία φωτογραφία που ανάρτησε ο επίσημος λογαριασμός του Wimbledon στο X, στην οποία καταγράφεται ο ίδιος με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με το στιγμιότυπο να προέρχεται από έναν μεταξύ τους αγώνα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αποφάσισε να αποκαλύψει στους followers του τον υποτιθέμενο διάλογο που είχαν οι δυο τους, τρολάροντας τον Σέρβο «συνάδελφό» του.

«Νόβακ: “Λοιπόν, πότε ανοίγουμε εκείνη την ελληνική ταβέρνα;”

Εγώ: “Όταν μάθεις επιτέλους να φτιάχνεις τζατζίκι χωρίς να χρησιμοποιείς γιαούρτι σόγιας”», έγραψε με χιούμορ ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Novak: “So… when are we opening that Greek taverna?”

Me: “When you finally learn how to make tzatziki without using soy yogurt.” https://t.co/0O45o8Ui5B

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) June 24, 2025