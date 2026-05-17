Ο Απόστολος Χρήστου, μετά την περιπέτεια υγείας που είχε τις τελευταίες ημέρες, και η οποία τον υποχρέωσε να αποσυρθεί από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κολύμβησης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

Ο «ασημένιος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού διαβεβαίωσε ότι όλα είναι καλά, οι εξετάσεις που έκανε ήταν καθαρές, και σύντομα θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς, με στόχο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που θα γίνει τον Αύγουστο στο Παρίσι.

Αναλυτικά, ο Χρήστου αναφέρει στην ανάρτησή του, στο Instagram:

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι ακόμα και ο αθλητής πάνω απ’ όλα είναι άνθρωπος. Πονάει να μένεις εκτός, για κάτι που δεν μπορείς να ελέγξεις. Όμως πάνω από τα μετάλλια και τους τίτλους, είναι η υγεία. Λόγω αδιαθεσίας, υποβλήθηκα σε ιατρικές εξετάσεις οι οποίες πήγαν όλες περίφημα! Μου άφησε μια πικρία το ότι δεν κατάφερα να συμμετάσχω στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά μέσα μου υπερισχύει η χαρά και η ανακούφιση, αφού θα μπορέσω να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπάω απερίσπαστος!».

Ο προπονητής του, Παναγιώτης Βελέντζας, ενημέρωσε ότι ο Χρήστου αισθάνθηκε αδιαθεσία μετά την ολοκλήρωσε του μίτινγκ «Ακρόπολις», την περασμένη εβδομάδα, και νοσηλεύτηκε σε Ιδιωτικό Θεραπευτήριο, προκειμένου να υποβληθεί σε μία σειρά προληπτικών εξετάσεων.