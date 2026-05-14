Μία ακόμη σπουδαία στιγμή για το ελληνικό para judo και τον ελληνικό αθλητισμό χάρισε η Θεοδώρα Πασχαλίδου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο IBSA Judo Grand Prix Astana 2026, που διεξήχθη στο Καζακστάν.

Σε μία διοργάνωση υψηλού επιπέδου, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία J1W -70kg, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι ανήκει στην ελίτ του παγκόσμιου para judo.

Η Πασχαλίδου, με τον προπονητή της Θεόκλητο Παπαχρήστο στο πλευρό της, συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία των τελευταίων ετών στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, κατακτώντας την πρώτη θέση απέναντι στη Βραζιλιάνα Brenda Souza de Freitas στον τελικό της κατηγορίας.

Μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, η Θεοδώρα Πασχαλίδου δήλωσε στην ΕΑΟΜ-ΑμεΑ:

«Οι αγώνες σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή τη φάση πάντα είναι δύσκολοι και πάντα ωραίοι! Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος. Συγχρόνως, δεν υπάρχουν και αντίπαλοι που φαντάζουν ανίκητοι. Μία τέτοια αντίπαλος λοιπόν “ανίκητη” νικήθηκε σήμερα από εμάς, γεγονός που μας δίνει ανυπέρβλητη δύναμη να συνεχίσουμε με πολλή χαρά την προπόνησή μας και τη σκληρή προσπάθεια και προετοιμασία μας για το Λος Άντζελες 2028.

Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και χαρούμενη που συνεχίζουμε μαζί με τον προπονητή μου να γράφουμε την ιστορία μας κάθε φορά με κάτι καινούργιο, με κάτι ομορφότερο και κάτι μεγαλύτερο», ανέφερε αρχικά η τζουντόκα μας και συνέχισε με αφιέρωση:

«Το χρυσό μετάλλιο το αφιερώνω πρώτα στον προπονητή μου Θεόκλητο Παπαχρήστο, γιατί πρώτα εκείνος πίστεψε σε εμένα, πριν από μένα και για μένα, όταν εγώ δεν το πίστευα με τίποτα. Και από την πολύ του πίστη σαν να με έσπρωξε να κάνω το κάτι παραπάνω. Και έπειτα το αφιερώνω στην πολυαγαπημένη μου πατρίδα, στην Ελλάδα μας, που αν και πιστεύει πως επειδή δε βλέπω κάνω ερασιτεχνικό πρωταθλητισμό, εμείς ξέρουμε καλά πως κάνουμε ακραία επαγγελματικό πρωταθλητισμό».