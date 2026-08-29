Η Ελισάβετ Τελτσίδου άφησε το στίγμα της στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα, καθώς έδειξε στο τατάμι το πλούσιο ταλέντο και την σπουδαία εμπειρία που κουβαλάει, χαρίζοντας στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο στους XX Mediterranean Games 2026 Individuals.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συνέχισε με τον καλύτερο τρόπο την σπουδαία παράδοση και ιστορία που φέρει η χώρα μας στο άθλημα του τζούντο στη διοργάνωση.

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