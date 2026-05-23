Σπουδαία διεθνή διάκριση για τον Δημήτρη Μπακοχρήστο στο African Open Championships 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Οράν της Αλγερίας. Ο Γιαννιώτης παραολυμπιονίκης της Άρσης Βαρών, αγωνιζόμενος στην κατηγορία των 49 κιλών, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σύνολο, σηκώνοντας συνολικά 479 κιλά, ενώ παράλληλα εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο στην καλύτερη επίδοση με άρση 164 κιλών.

Στις δηλώσεις του τόνισε: «Το African Open Championships 2026 στο Oran της Αλγερίας ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, χαρίζοντάς μου στην κατηγορία των 49 κ. το χρυσό μετάλλιο στο σύνολο με 479 κιλά και το χάλκινο μετάλλιο στην καλύτερη επίδοση με άρση 164 κιλών.

Κάθε αγώνας είναι μια ακόμα δοκιμασία και ένα βήμα πιο κοντά στους μεγάλους στόχους που έχουμε θέσει. Η συγκεκριμένη επιτυχία αποτελεί μια δυνατή βάση στην πορεία μας προς τους Παραολυμπιακούς Αγώνες Λος Άντζελες 2028 και μου δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσω να δουλεύω καθημερινά με αφοσίωση και πίστη.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή μου Χρήστο Τριφύλλη που βρίσκεται δίπλα μου και με στηρίζει σε κάθε μου προσπάθεια.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς, εγώ και η ομάδα μου Άκμων Ιωαννίνων, τον χορηγό μας Κορπή Φυσικό Μεταλλικό Νερό για την πολύτιμη στήριξή του στην προσπάθειά μας.

Συνεχίζουμε με στόχο, πάθος και σκληρή δουλειά!»