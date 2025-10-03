Την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 100μ. Τ11 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Παραστίβου, που διεξάγεται στο Νέο Δελχί, πανηγύρισε την Παρασκευή ο Νάσος Γκαβέλας.

Με οδηγό τον Δημήτρη Χρυσάφη, ο 25χρονος Παραολυμπιονίκης κατέλαβε την πρώτη θέση με χρόνο 10.96, διατηρώντας έτσι τον τίτλο που είχε κατακτήσει το 2023, στο Παρίσι.

Στις υπόλοιπες ελληνικές παρουσίες της ημέρας, ο Κωνσταντίνος Καμάρας κατέλαβε την 9η θέση στον τελικό του μήκους Τ37 με άλμα στα 5,85 μ..

Από τη μεριά του ο Γαβριήλ Αραμπατζής προκρίθηκε στον τελικό των 1.500 μ. Τ20, έχοντας την 8η καλύτερη επίδοση με 4:11.75.