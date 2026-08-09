Ανίκητος ήταν ο Ιωάννης Κωστελίδης στα Σκόπια! Ο 20χρονος Έλληνας τζουντόκα εκτροχίασε κάθε αντίπαλο που βρήκε στο διάβα του στα +100 κιλά στο Skopje Junior European Cup 2026 και πανηγύρισε την σπουδαία διάκρισή του, ανεβαίνοντας στο πρώτο σκαλί του βάθρου για να ακούσει τον εθνικό ύμνο!

Στον τελικό της κατηγορίας του, που συμμετείχαν 11 αθλητές, αντιμετώπισε τον 19χρονο Κροάτη Ρίνο Βρλιτς, ο οποίος μέχρι σήμερα μετρούσε τρία μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Juniors Cup και ακόμα ένα μετάλλιο σε Open.

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