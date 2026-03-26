Με το… δεξί ξεκίνησε ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων τις υποχρεώσεις του στο final-8 του Conference Cup Υδατοσφαίρισης γυναικών, το οποίο φιλοξενείται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Σμύρνης.

Στην πρεμιέρα του Β΄ ομίλου, η κρητική ομάδα επικράτησε 13-9 της Μλάντοστ Ζάγκρεμπ και την Παρασκευή (27/3) θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τα ημιτελικά, αντιμετωπίζοντας διαδοχικά την ιταλική Κοζέντσα (11:15 π.μ.) και την ισπανική Σαντ Φελίου (7:45 μ.μ.). Οι δύο αυτές ομάδες αναμετρήθηκαν σήμερα το μεσημέρι, με την Κοζέντσα να παίρνει τη νίκη με 15-12.

Με κορυφαίες τις Μαρία Ντάσιου και Κική Στρατηδάκη, τα Χανιά επέβαλαν από την αρχή το παιχνίδι τους, προηγήθηκαν 3-0 στο ξεκίνημα, και έφτασαν στο +5 (7-2) στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Η κροατική ομάδα προσπάθησε να αντιδράσει και ισορρόπησε κάπως το ματς, αλλά η διαφορά δεν έπεσε ποτέ κάτω από τα τρία γκολ και ο ΝΟΧ κράτησε χωρίς ιδιαίτερο άγχος τη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 3-4, 1-2, 3-3

Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Γιόσκο Κρέκοβιτς): Λέριντς, Γιάντρεσιτς, Πέσιτς, Ρόγκουλι 2, Τζάγια, Γκλας 4, Μέντιτς 1, Αλαμάτ, Μπρκίσιτς, Στιπάνοφ 1, Ετέροβιτς 1, Λούλιτς, Φρκέτιτς, Γιάζβιν.

Χανιά (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 1, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου 1, Ντάσιου 4, Στρατηδάκη 4, Κώτσια, Πάτερου 3, Φράγκου, Νιαρχάκου, Πασβάντη, Βούλγαρη.