Τους αντιπάλους τους στην Β΄ προκριματική φάση του Conference Cup υδατοσφαίρισης ανδρών έμαθαν οι τρεις ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν στη διοργάνωση. Ο Πανιώνιος και ο Υδραϊκός, που πέρασαν από τον προηγούμενο γύρο, καθώς και η Βουλιαγμένη, που προέρχεται από τα προκριματικά του Euro Cup.

Ο Πανιώνιος για ακόμη μία φορά ανέλαβε οικοδεσπότης του 5ου ομίλου και θα υποδεχθεί στη Νέα Σμύρνη, το τριήμερο 11-13 Δεκεμβρίου, την ουγγρική Σέγκεντι, την ολλανδική Ντε Τσάαν και τη ρουμανική Ντιναμό Βουκουρεστίου. Η Βουλιαγμένη θα χρειαστεί να ταξιδέψει στην Τιφλίδα, όπου στο πλαίσιο του 4ου ομίλου θα αντιμετωπίσει τη διοργανώτρια Ιμπέρια, τη ρωσική Σπαρτάκ Βόλγκογκραντ και την ιταλική Τριέστε. Ο Υδραϊκός, τέλος, κληρώθηκε στον πολύ δύσκολο 3ο όμιλο, τον οποίο θα φιλοξενήσει η κροατική Ζαντάρ, με τη συμμετοχή της ουγγρικής Βάσας και της ισπανικής Ματαρό.

Οι όμιλοι της Β΄ προκριματικής φάσης του Conference Cup ανδρών:

1ος Όμιλος (Σίμπενικ/Κροατία): Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία), Σολάρις (Κροατία), Μπουντούτσνοστ (Μαυροβούνιο), Σαν Αντρέου (Ισπανία)

2ος Όμιλος (Ντούισμπουργκ/Γερμανία): Ντε Ακερ (Ιταλία), ΕΝΚΑ (Τουρκία), Ντούισμπουργκ (Γερμανία), Ολιμπ Τιφλίδας (Γεωργία)

3ος Όμιλος (Ζαντάρ/Κροατία): Βάσας (Ουγγαρία), Ματαρό (Ισπανία), ΥΔΡΑΪΚΟΣ, Ζαντάρ (Κροατία)

4ος Όμιλος (Τιφλίδα/Γεωργία): ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Τριέστε (Ιταλία), Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία), Σπαρτάκ Βόλγκογκραντ (Ρωσία)

5ος Όμιλος (Νέα Σμύρνη): ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, Ντε Τσάαν (Ολλανδία), Ντιναμό Βουκουρεστίου (Ρουμανία), Σέγκεντι (Ουγγαρία)

6ος Όμιλος (Κωνσταντινούπολη/Τουρκία): Πριμόριε Ριέκα (Κροατία), Γαλατάσαραϊ (Τουρκία), Γουάιτ Σαρκς (Γερμανία), Σίντεζ Καζάν (Ρωσία)