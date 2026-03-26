Εντυπωσιακή πορεία πραγματοποιεί ο Πανιώνιος στη Νέα Σμύρνη, εκεί όπου διεξάγεται το Final-8 του Conference Cup πόλο γυναικών, με τις «κυανέρυθρες» να συνεχίζουν με… σπασμένα τα φρένα. Μετά τη νίκη επί της Ουνιρέα Άλμπα Ιούλια, η ομάδα του Τάσου Παπαναστασίου επικράτησε και της Γαλατασαράι με 13-6, εξασφαλίζοντας από νωρίς την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο Πανιώνιος έκανε το 2/2 μέσα στην ίδια ημέρα, δείχνοντας σταθερότητα και υψηλό ρυθμό, και πλέον στρέφει την προσοχή του στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων απέναντι στην Τενερίφε Ετσέιδε (27/3, 12:45), όπου θα διεκδικήσει την πρώτη θέση.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr