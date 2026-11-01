Η Ιώ Ειρήνη Παπαθεοδώρου κατέλαβε την 5η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026» (IV Summer Youth Olympic Games Dakar 2026) που φιλοξενείται στη Σενεγάλη.

Η νεαρή τζουντόκα, έφτασε μέχρι τη διεκδίκηση του χάλκινου μεταλλίου μετά από δύο νίκες σε τέσσερις αγώνες, όμως τελικά περιορίστηκε στην 5η θέση της τελικής κατάταξης, στην κατηγορία όπου συμμετείχαν συνολικά 12 αθλήτριες.

Στο πλευρό της Παπαθεοδώρου βρέθηκε ο ομοσπονδιακός προπονητής, Αλέξης Ντανατσίδης.