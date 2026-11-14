Με την τελετή λήξης στο Ολυμπιακό Χωριό Νέων, στο Diamniadio, ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου οι 4οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων Dakar 2026, που ήταν οι πρώτοι που φιλοξενήθηκαν στην αφρικανική ήπειρο.

Την ελληνική σημαία στην τελετή λήξης κράτησαν δύο αθλητές της Ιστιοπλοΐας, ο Ευάγγελος Κυριαζάκος και η Κυριακή Ζέρβα, οι οποίοι επιλέχθηκαν όχι μόνο για τις αγωνιστικές τους επιδόσεις, αλλά και για το ήθος, την αγωνιστικότητα και την άριστη συμπεριφορά που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια των Αγώνων. Δίπλα τους βρέθηκε ο αρχηγός της ελληνικής αποστολής και μέλος της ολομέλειας της ΕΟΕ, Νίκος Ξυλούρης.

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για όλα τα παιδιά της ελληνικής αποστολής. Πέρα από τις αγωνιστικές επιτυχίες, αυτό που πραγματικά ξεχώρισε ήταν η συμπεριφορά τους, ο σεβασμός προς τους αντιπάλους τους, η αλληλεγγύη και η προσήλωσή τους στις αξίες του αθλητισμού. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για διακρίσεις, αλλά κυρίως ένα σχολείο ζωής. Κάθε αθλητής που αγωνίστηκε με πάθος, ήθος και αξιοπρέπεια αποτελεί για εμάς έναν νικητή», δήλωσε.

Η ελληνική αποστολή ολοκλήρωσε την παρουσία της στους αγώνες με πέντε μετάλλια, δύο χρυσά, δύο ασημένια και ένα χάλκινο, καταλαμβάνοντας την 30ή θέση στον πίνακα μεταλλίων.

Αναλυτικά, οι ελληνικές διακρίσεις:

Χρυσά μετάλλια

Ευάγγελος Κυριαζάκος – Ιστιοπλοΐα, Ανδρών Windsurfing.

Νικόλαος Παπαθεοδώρου – Κολύμβηση, 50μ. ύπτιο.

Ασημένια μετάλλια

Νικόλαος Παπαθεοδώρου – Κολύμβηση, 100μ. ύπτιο.

Ειρήνη Ζερβού – Κολύμβηση, 200μ. ύπτιο.

Χάλκινο μετάλλιο

Νικόλαος Παπαθεοδώρου – Κολύμβηση, 200μ. ύπτιο.

Συνολικά, 17 Έλληνες αθλητές αγωνίστηκαν σε 10 αθλήματα, εκπροσωπώντας τη χώρα μας με αξιόλογες επιδόσεις και σημαντικές εμπειρίες, που αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τη μελλοντική τους πορεία.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, ο οποίος βρέθηκε κοντά στην ελληνική αποστολή κατά τη διάρκεια των Αγώνων, δήλωσε: «Αυτό που κρατώ πάνω απ’ όλα από το Ντακάρ είναι τα ίδια τα παιδιά μας. Ήμουν δίπλα τους στις μεγάλες χαρές των μεταλλίων, αλλά και στις στιγμές της απογοήτευσης, όταν ένας αγώνας δεν εξελισσόταν όπως θα ήθελαν. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η ουσία του αθλητισμού: να προσπαθείς, να αγωνίζεσαι, να σέβεσαι και να σηκώνεσαι ξανά. Η ελληνική αποστολή τίμησε τη χώρα μας με τις επιδόσεις, το ήθος και την εξαιρετική συμπεριφορά της. Γιατί η Ελλάδα, η γενέτειρα του Ολυμπισμού, οφείλει να αποτελεί διαχρονικά παράδειγμα των αξιών και των ιδανικών του Ολυμπιακού Κινήματος. Είμαι υπερήφανος για όλα τα παιδιά μας».

Η ελληνική αποστολή αναμένεται να επιστρέψει από τη Σενεγάλη, με την άφιξή της στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος να έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι, με πτήση από τη Ρώμη.