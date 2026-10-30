Με δύο ελληνικές συμμετοχές σε δύο αθλήματα ανοίγει το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το αγωνιστικό πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων «Ντακάρ 2026», σηματοδοτώντας την έναρξη της αγωνιστικής δράσης για την ελληνική αποστολή.

Η πρώτη ελληνική παρουσία θα είναι στο Beach Volleyball, με τις Αγγελική Χαρισσάκη και Γρηγορία-Άννα Μαργαριτοπούλου να αντιμετωπίζουν την ομάδα της Τυνησίας στις 09:20, στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων. Οι δύο Ελληνίδες αθλήτριες θα επιστρέψουν στο γήπεδο στις 14:20, για τη δεύτερη αναμέτρησή τους, αυτή τη φορά απέναντι στην Ταϊλάνδη.

Στην παράκτια κωπηλασία (Coastal Beach Sprints), ο Ιάσων Μουσελίμης θα αγωνιστεί στις 10:50 στο αγώνισμα του μονού (Men’s Solo), συμμετέχοντας στην πρώτη χρονομέτρηση (Time Trial 1).

Όλες οι παραπάνω αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στο Saly Beach West (SBW).

Η ημέρα θα κορυφωθεί με την Τελετή Έναρξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20:30 (τοπική ώρα), στο Stade Abdoulaye Wade, στο Diamniadio, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της διοργάνωσης. Η τελετή αναμένεται να αναδείξει την πολιτιστική ταυτότητα της Σενεγάλης και τον πλούτο της αφρικανικής πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από ένα μεγάλο καλλιτεχνικό θέαμα.

Ιάσων Μουσελίμης και Ειρήνη Ζερβού οι σημαιοφόροι της Team Hellas

Με ιδιαίτερη τιμή, την ελληνική σημαία στην Τελετή Έναρξης των Αγώνων θα κρατήσουν δύο αθλητές με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, ο Ιάσων Μουσελίμης και η Ειρήνη Ζερβού.

Ο Ιάσων Μουσελίμης, αθλητής της παράκτιας κωπηλασίας, προέρχεται από μια εξαιρετικά επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, καθώς κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παράκτιας Κωπηλασίας Beach Sprint Κ19 στην Κινγκντάο της Κίνας, ενώ αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης Κ19 στο μονό σκιφ, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ισπανίας.

Η Ειρήνη Ζερβού, αθλήτρια της κολύμβησης, ξεχώρισε επίσης το 2026, κατακτώντας τρία μετάλλια στο Μεσογειακό Κύπελλο Κολύμβησης (COMEN Cup) στο Νόβισαντ της Σερβίας: ένα ασημένιο στα 200 μ. ύπτιο και δύο χάλκινα στα 100 μ. ελεύθερο και 100 μ. ύπτιο.

Οι δύο νεαροί αθλητές θα έχουν την ξεχωριστή τιμή να εκπροσωπήσουν την ελληνική αποστολή στην κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης, μεταφέροντας τη σημαία της χώρας μας στην Τελετή Έναρξης του «Ντακάρ 2026».