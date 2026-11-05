Τρία στα τρία για τον Νικόλα Παπαθεοδώρου που θα κολυμπήσει στον τελικό στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026 που διεξάγονται στη Σενεγάλη με στόχο το τρίτο του μετάλλιο.

Στον απογευματινό (τελικό των 50μ ύπτιο, προκρίθηκε με την καλύτερη επίδοση 26.03.

Ο Παπαθεοδώρου μέχρι τώρα έχει κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στα 100μ ύπτιο και το χάλκινο στα 200μ ύπτιο.

Στον τρίτο τελικό της προκρίθηκε και η Ειρήνη Ζερβού, που τερμάτισε στην 7η θέση στα 50μ ελεύθερο.

Η πρωταθλήτρια μας ισοφάρισε το ατομικό της ρεκόρ 26.58, χρόνο που πέτυχε στα προκριματικά.

Πρώτη ήταν η Άνα Μπομπάνοβιτς από την Κροατία με 25.45, δεύτερη η Αλίσα Λόουσον (Νέα Ζηλανδία) με 25.74 και τρίτη η Παλίνα Μπιαλιαούσκαγια με 25.97.

Η Ζερβού στην μεγάλη διοργάνωση στη Σενεγάλη, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ ύπτιο και κατέλαβε την 6η θέση στα 100μ ύπτιο.