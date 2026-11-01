Πολύ μεγάλη επιτυχία για τους εκπροσώπους της Ελλάδας στην κολύμβηση καθώς προκρίθηκαν στους τελικούς των 200μ ύπτιο των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων Dakar 2026.

Ο Νικόλας Παπαθεοδώρου τερμάτισε 1ος στην 1η σειρά με 2:04.97 και προκρίθηκε ως τρίτος καλύτερος μετά τους Άριελ Μουχιραχόντο (Νέα Ζηλανδία) 2:02.06, και Πάρσα Σχασχαχανί (Ιράν) 2:03.68.

Ο τελικός στα 200μ ύπτιο των νέων είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 17.05 ώρα Ελλάδας.

Ως τρίτη επίσης στα 200μ ύπτιο προκρίθηκε και η Ειρήνη Ζερβού, που τερμάτισε 2η στη σειρά της με 2:18.22. Καλύτερη η Σεσίλια Ντιελέκε (Αργεντινή) 2:13.73 και μετά η Οφίρ Σίμπτσα (Ισραήλ) 2:18.18.

Ο τελικός στα 200μ ύπτιο των νεανίδων είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 17.00 ώρα Ελλάδας.