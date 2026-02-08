Προβάδισμα για τη νίκη επί του Μεξικού στα play-offs του World Group 1 του Davis Cup πήρε η Εθνική ομάδα Τένις.

Οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Στέφανος Σακελλαρίδης επικράτησαν την Κυριακή στο διπλό με 2-0 σετ (6-3, 6-4) των Ροντρίγκο Πασέκο Μέντες και Άλαν Μαγκαντάν, και έτσι η Ελλάδα έκανε το 2-1 στην αναμέτρηση, η οποία διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Γηπέδου Tae Kwon Do.

Πλέον, η Εθνική απέχει μία νίκη από την πρόκριση, και θα έχει την ευκαιρία να την πανηγυρίσει στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Πατσέκο Μέντες.

Αν χρειαστεί και 5η αναμέτρηση, αυτή θα είναι μεταξύ του Σακελλαρίδη και του Μαγκαντάν.