Αβέβαιη εξακολουθεί η συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά στα play-offs του Davis Cup απέναντι στη Βραζιλία, στο Stadion Sports Center του ΟΑΚΑ.

«Αντιμετωπίζω τον τραυματισμό μου, προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να θεραπευτώ, συμβουλεύομαι πολλούς ειδικούς και κάνω ό,τι μπορώ για να καταλάβω πλήρως τι μου συμβαίνει. Στην προπόνηση πριν από το US Open, τα πήγαινα πολύ καλά, αλλά μόλις άρχισα να αγωνίζομαι, τα προβλήματα επέστρεψαν. Νιώθω πολύ άγχος και στρες, νομίζω ότι αυτό παίζει ρόλο, όπως και η έλλειψη αυτοπεποίθησης στο τένις μου που νιώθω αφού δεν κέρδισα πολλούς αγώνες τους τελευταίους μήνες», ανέφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις στους Fantastic 4hands από το ΟΑΚΑ.

«Νιώθω καλύτερα σωματικά από ό,τι πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες. Το US Open ήταν περίπλοκο για μένα επειδή βγήκα στο γήπεδο με πολλές αμφιβολίες για το αν θα μπορούσα να ολοκληρώσω τον πρώτο μου αγώνα. Βίωσα πολύ αρνητικές σκέψεις επειδή περίμενα να είμαι πολύ καλύτερα από τον τραυματισμό στην πλάτη μου. Με τον Αλτάιμερ, χρειάστηκα δύο φορές ιατρική βοήθεια και η αλήθεια είναι ότι εδώ και εβδομάδες, μου έχουν συμβεί πολλά δυσάρεστα πράγματα για τα οποία οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα», πρόσθεσε.

«Για να διατηρούμαι σε φόρμα, κάνω διάφορες ασκήσεις τρεις ημέρες την εβδομάδα, εστιάζοντας στο κάτω μέρος του σώματος, τα πόδια, τους κοιλιακούς και τους γλουτούς μου.

Το να μπαίνω σε έναν αγώνα και να νιώθω αμέσως δυσφορία, είναι κάτι που με καταστρέφει ψυχικά. Έχω καταβάλει πολλή προσπάθεια και έχω δουλέψει αμέτρητες ώρες για να αναρρώσω. Ψυχικά, το να βλέπεις ότι δεν είσαι σε κατάσταση να αγωνιστείς μετά από όλα αυτά, είναι βαθιά αποσταθεροποιητικό. Περνάω ένα τραύμα τελευταία και δεν μπορώ να υποσχεθώ πολλά για το τι θα μπορούσα να κάνω σε αυτόν τον αγώνα του Davis Cup. Δεν είμαι σίγουρος ακόμη, αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό», τόνισε ο 26χρονος Έλληνας πρωταθλητής.

Μιλώντας για τη σχέση του με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε:

«Θέλω να ανεξαρτητοποιηθώ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα χρησιμοποίησα ως καταφύγιο από όλο το άγχος που ένιωθα λόγω του τραυματισμού μου και βρέθηκα να περνάω ώρες στο τηλέφωνό μου, βλέποντας βίντεο. Το να μένω μακριά από αυτά είναι θέμα ψυχικής υγείας. Θέλω να εμπνεύσω και άλλους νέους να κάνουν το ίδιο».