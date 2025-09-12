Με την αναμέτρηση του Στέφανου Σακελλαρίδη απέναντι στον κορυφαίο τενίστα της Βραζιλίας, Ζοάο Φονσέκα, θα αρχίσει το Σάββατο (13/9), στις 18:00, η αναμέτρηση της εθνικής ομάδας τένις με την αντίστοιχη της «χώρας του καφέ», για το World Group 1 του Davis Cup, που θα φιλοξενηθεί στο ανακαινισμένο κορτ του ΟΑΚΑ. Όπως προέκυψε από τη σημερινή κλήρωση, θα ακολουθήσει ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τιάγκο Γουίλντ, ενώ την Κυριακή (14/9) το πρόγραμμα θα αρχίσει στις 5 μ.μ. με το διπλό, όπου οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσουν τους Μάτος και Μέλο. Θα ακολουθήσουν οι αγώνες των μονών.

Για τη σημασία της συνάντησης Ελλάδα–Βραζιλία, μίλησε ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ, Θεόδωρος Γκλαβάς: «Η σημερινή κλήρωση των αγώνων του Davis Cup ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βραζιλία σηματοδοτεί την έναρξη μιας ακόμη σπουδαίας διοργάνωσης για το ελληνικό τένις. Είναι τιμή μας που φιλοξενούμε μια τόσο υψηλού επιπέδου αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ και είμαστε βέβαιοι ότι οι φίλοι του αθλήματος θα δημιουργήσουν μια μοναδική ατμόσφαιρα, δίνοντας ώθηση στους αθλητές μας. Η ΕΦΟΑ στηρίζει με κάθε τρόπο την εθνική ομάδα και τονίζει τη σημασία της συνέπειας, της προσπάθειας και του ήθους που επιδεικνύουν οι Έλληνες αθλητές. Είμαι βέβαιος ότι θα αγωνιστούν με πάθος και αποφασιστικότητα απέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Καλούμε όλο το φίλαθλο κοινό να βρεθεί στο πλευρό της Εθνικής μας, να στηρίξει και να απολαύσει από κοντά σπουδαίο τένις, συμβάλλοντας ώστε η Ελλάδα να συνεχίσει την ανοδική της πορεία στο Davis Cup και στις διεθνείς διοργανώσεις. Από την πλευρά μας, ως διοίκηση της Ομοσπονδίας, μαζί με τους συνεργάτες μας, εργαστήκαμε μεθοδικά ώστε να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις της διοργάνωσης. Εργαζόμαστε επίσης έτσι ώστε οι Έλληνες φίλαθλοι να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να παρακολουθήσουν από κοντά τένις από το υψηλότερο επίπεδο».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Εθνικής ομάδας, άπαντες δήλωσαν έτοιμοι για τους αγώνες με την Βραζιλία. «Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στη μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Καθοριστική θα είναι η στήριξη που θα μας δώσει ο κόσμος μας», τόνισε ο captain της Εθνικής, Απόστολος Τσιτσιπάς.