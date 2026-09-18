Στο Κόζιτσε πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του tie ανάμεσα στη Σλοβακία και την Ελλάδα για το World Group I του Davis Cup, με τα παιχνίδια να έχουν προγραμματιστεί για το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου.

Η Εθνική ομάδα τένις θα διεκδικήσει τη νίκη-πρόκριση στα Qualifiers του Davis Cup 2027, προκειμένου να βρεθεί ένα βήμα πιο κοντά στην κορυφαία φάση της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα των αναμετρήσεων της Team Hellas με τη Σλοβακία:

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου (13:00)

Άλεξ Μόλτσαν – Στέφανος Σακελλαρίδης

Νόρμπερτ Γκόμπος – Στέφανος Τσιτσιπάς

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου (11:00)

Λούκας Λόκομι / Μίλος Κάρολ – Στέφανος Τσιτσιπάς / Στέφανος Σακελλαρίδης

Άλεξ Μόλτσαν – Στέφανος Τσιτσιπάς

Νόρμπερτ Γκόμπος – Στέφανος Σακελλαρίδης