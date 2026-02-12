Η Σλοβακία θα βρεθεί στον δρόμο της εθνικής μας στο World Cup I του Davis Cup.

Η ελληνική ομάδα αυτή τη φορά θα αγωνιστεί εκτός έδρας, σε επιφάνεια που θα επιλέξει η αντίπαλός της, γεγονός που προσθέτει έναν επιπλέον βαθμό δυσκολίας στην αποστολή της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Ελλάδα και Σλοβακία είχαν τεθεί αντιμέτωπες και τον Σεπτέμβριο του 2023 στο Καλλιμάρμαρο, στο πλαίσιο των qualifiers, με τη Σλοβακία να παίρνει τότε την πρόκριση.

Το tie είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί είτε στις 18-19 Σεπτεμβρίου είτε στις 19-20 του ίδιου μήνα.