Με επικεφαλής τον Στέφανο Τσιτσιπά, θα δώσει η εθνική ομάδα τένις τη μάχη με τη Βραζιλία για το World Group 1 του Davis Cup, στο ανακαινισμένο κορτ του ΟΑΚΑ, το Σαββατοκύριακο 13-14 Σεπτεμβρίου. Τον Έλληνα πρωταθλητή, που βρίσκεται στο Νο 28 της παγκόσμιας κατάταξης, θα πλαισιώσουν οι Στέφανος Σακελλαρίδης (Νο 315 στον κόσμο), Αριστοτέλης Θάνος (Νο 463), Ιωάννης Ξυλάς (Νο 732) και Πέτρος Τσιτσιπάς (Νο 230 στα διπλά).

Από την άλλη πλευρά, η Βραζιλία θα έρθει στην Αθήνα με επικεφαλής τον 19χρονο Ζοάο Φονσέκα, Νο 45 στην παγκόσμια κατάταξη, ο οποίος κατέκτησε ήδη φέτος τον πρώτο του τίτλο στο ATP Tour, στο Μπουένος Άιρες. Στα διπλά, η «σελεσάο» διαθέτει δύο από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο: τον Μαρσέλο Μέλο (Νο 52, πρώην Νο 1, με 2 τίτλους σε Grand Slam) και τον Ράφαελ Μάτος (Νο 48, με υψηλότερη κατάταξη Νο 26, τίτλο στο Australian Open στα μικτά διπλά και δύο παρουσίες σε προημιτελικά Grand Slam). Το ρόστερ συμπληρώνουν ο Τιάγκο Σέιμποθ Γουίλντ (Νο 143) και ο Ματέους Πουτσινέλι ντε Αλμέιντα (Νο 281).