Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε αυτό που έπρεπε απέναντι στον Τιάγκο Γουίλντ και η Ελλάδα κατάφερε να ισοφαρίσει τη σειρά με τη Βραζιλία σε 1-1, για το World Group 1 του Davis Cup, που φιλοξενείται στο ανακαινισμένο κορτ του ΟΑΚΑ.

Παρά τις ανησυχίες για την κατάσταση της φυσικής του κατάστασης, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε άνετα του 25χρονου Βραζιλιάνου (Νο. 146) με 6‑2, 6‑1 σε μόλις 70 λεπτά, κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες της Ελλάδας.

Η σειρά συνεχίζεται την Κυριακή (14/9), ξεκινώντας με το διπλό, όπου ο Πέτρος Τσιτσιπάς μαζί με τον Στέφανο (ή με άλλο συμπαίκτη) θα αντιμετωπίσουν τους έμπειρους Ματσέλο Μέλο και Ραφαέλ Μάτος.

Νωρίτερα, ο Ζοάο Φονσέκα επικράτησε του μαχητικού Στέφανου Σακελλαρίδη με 7-5, 6-3, έπειτα από 1 ώρα και 52 λεπτά, χαρίζοντας το προβάδισμα στη Βραζιλία.

Ο νεαρός Βραζιλιάνος στάθηκε εξαιρετικά στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, καθώς έσωσε και τα έξι break-points που αντιμετώπισε, παρουσιάζοντας σταθερότητα στο πρώτο σερβίς (78% ποσοστό ευστοχίας) και κερδίζοντας το 76% των πόντων με αυτό (22/29).

Το πρώτο σετ είχε ένταση και εναλλαγές, με τον Σακελλαρίδη να χάνει δύο πρώτες ευκαιρίες για break στα service games του αντιπάλου του. Παρά την χαμηλή ευστοχία στο πρώτο σερβίς (μόλις 39%), το δεύτερο σέρβις του (64%) τον βοήθησε να διατηρήσει την ισορροπία. Ωστόσο, στο 12ο game, ο Φονσέκα κατάφερε να κάνει το μοναδικό break του σετ και να το κατακτήσει με 7-5.

Στο δεύτερο σετ, ο Βραζιλιάνος μπήκε ακόμη πιο δυνατά. Έπειτα από ένα δύσκολο πρώτο service game, κατάφερε να πετύχει break και να προηγηθεί με 2-0. Ο Σακελλαρίδης στη συνέχεια αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι, ζητώντας ιατρικό τάιμ-άουτ.

Παρά τον τραυματισμό του, δεν τα παράτησε. Στο 8ο game έσβησε δύο match-points και μείωσε σε 5-3, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε με τριπλή ευκαιρία για break. Όμως, ο Φονσέκα διατήρησε την ψυχραιμία του και «κλείδωσε» τη νίκη με ακόμη ένα κρίσιμο service game.