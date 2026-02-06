Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων της Ελλάδας με το Μεξικό (7-8/2), στο πλαίσιο των play-offs του World Group 1 του Davis Cup, όπως προέκυψε από την κλήρωση που διενεργήθηκε την Παρασκευή.

Στον εναρκτήριο αγώνα, που θα διεξαχθεί το Σάββατο (7/2) στις 17:00 στις εγκαταστάσεις του γηπέδου Tae Kwon Do, στo Παλαιό Φάληρο, ο Στέφανος Σακελλαρίδης θα αντιμετωπίσει τον Ροντρίγκο Πασέκο Μέντες, ενώ στη συνέχεια ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παίξει με τον Αλαν Μαγκαντάν.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (8/2) θα αρχίσει στις 17:00 με το διπλό, όπου οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Στέφανος Σακελλαρίδης θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους Ροντρίγκο Πασέκο Μέντες και Αλεξ Ερνάντες.

Για τη σημασία της συνάντησης της ελληνικής ομάδας με το Μεξικό, μίλησε ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ, Θεόδωρος Γκλαβάς, ο οποίος δήλωσε: «H συνάντηση πραγματοποιείται σε αυτή την εγκατάσταση, η οποία φιλοξένησε το αγώνισμα του Tae Kwon Do κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004.

Η τοποθεσία αυτή έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς εδώ αποβιβάστηκε ο Απόστολος Παύλος το 50 μ.Χ. για να εκφωνήσει το περίφημο κήρυγμά του προς τους Αθηναίους για τον “Άγνωστο Θεό”. Επιπλέον, σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση, από το ίδιο σημείο αναχώρησαν ο Ιάσονας και οι Αργοναύτες για να ανακτήσουν το Χρυσόμαλλο Δέρας από την αρχαία Κολχίδα, που ταυτίζεται γενικά με τη σημερινή Γεωργία, στη Μαύρη Θάλασσα.

Στη μακρά ιστορία του Davis Cup, η Ελλάδα και το Μεξικό συναντώνται για πρώτη φορά. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά και στις δύο χώρες από την COSMOTE TV και το αντίστοιχο τηλεοπτικό δίκτυο στο Μεξικό. Παράλληλα, καλούμε όλους τους φίλους του τένις να έρθουν στο γήπεδο, να στηρίξουν την εθνική μας ομάδα και να παρακολουθήσουν ζωντανά τένις πραγματικά υψηλού επιπέδου. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες!».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της εθνικής ομάδας, άπαντες δήλωσαν έτοιμοι για τους αγώνες με το Μεξικό. «Η ομάδα προετοιμάστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλοι οι αθλητές έδειξαν υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και επαγγελματισμού.

Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στη μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας», τόνισε ο captain της εθνικής, Απόστολος Τσιτσιπάς, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του τον Στέφανο Τσιτσιπά , τον Στέφανο Σακελλαρίδη, τον Ιωάννη Ξυλά, τον Δημήτρη Αζωίδη και τον Ιωάννη Κουντουράκη.