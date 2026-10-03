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Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, η Νέα Ιωνία πέρασε από την έδρα του Πανοράματος, επικρατώντας με 36-16 για τη 2η αγωνιστική της Α1 Γυναικών στο χάντμπολ. Έτσι, διατήρησε το απόλυτο των νικών στο πρωτάθλημα.
Η Νικολίνα Κεπεσίδου ήταν η κορυφαία σκόρερ της αναμέτρησης, σημειώνοντας 9 τέρματα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δεύτερη νίκη της ομάδας της σε ισάριθμες αγωνιστικές.
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