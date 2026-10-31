Τη δεύτερη νίκη της στην Α1 υδατοσφαίρισης γυναικών πέτυχε η Γλυφάδα, που επιβλήθηκε 11-8 της ΠΕΚΕ Βροντάδου στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος», στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της 7ης αγωνιστικής.

Ο ΑΝΟΓ έβαλε τις βάσεις για την επικράτησή του στο δεύτερο οκτάλεπτο, όταν με τρία «αναπάντητα» γκολ προηγήθηκε 6-3, 3:23 πριν την ολοκλήρωση του α΄ μέρους. Στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου η Γλυφάδα βρέθηκε στο +4 (8-4) και, παρότι η ΠΕΚΕΒ μείωσε προσωρινά σε 8-6, στη συνέχεια ο ΑΝΟΓ διατήρησε αυτό το προβάδισμα, φτάνοντας άνετα στην τελική επικράτηση.

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