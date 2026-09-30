Σε… παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι του για την 2η αγωνιστική της Α1 χάντμπολ των Γυναικών.

Οι «ασπρόμαυρες» συνέτριψαν 42-13 τον «νεοφώτιστο» ΑΟ Προσοτσάνης στο κλειστό της Μίκρας, έκαναν το 2 στα 2 στο πρωτάθλημα και πήραν ψυχολογική ώθηση εν όψει του ταξιδιού τους στη Νορβηγία για την πρώτη αναμέτρηση με τη Μόλντε (3/10, 19:00) για τον 2ο προκριματικό γύρο του European League.

Η 2η αγωνιστική:

Τρίτη 29/9

ΑΕΚ-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 40-18

Τετάρτη 30/9

ΠΑΟΚ-ΑΟ Προσοτσάνης 42-13

Σάββατο 3/10

Σπίτι του Χάντμπολ 18:00 ΑΕΠ Πανόραμα-Νέα Ιωνία (Γκόγκας-Σαχίνογλου)

Κυριακή 4/10

Καματερού 16:00 ΓΑΣ Καματερού-ΑΕΣΧ Πυλαίας (Τζαφερόπουλος-Σκλαβενίτης)

Τετάρτη 7/10

«Στ. Καραλής» 16:30 Αθηναϊκός-Αναγέννηση Άρτας (Σκλαβενίτης-Τόλιος)

Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

ΑΕΚ 4 -2αγ.

ΠΑΟΚ 4 -2αγ.

Νέα Ιωνία 2

ΑΕΠ Πανόραμα 2

ΑΟ Προσοτσάνης 2 -2αγ.

Αναγέννηση Άρτας 0

Αθηναϊκός 0

ΑΕΣΧ Πυλαίας 0

ΓΑΣ Καματερού 0

Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 0 -2αγ.