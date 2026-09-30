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Σε… παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι του για την 2η αγωνιστική της Α1 χάντμπολ των Γυναικών.
Οι «ασπρόμαυρες» συνέτριψαν 42-13 τον «νεοφώτιστο» ΑΟ Προσοτσάνης στο κλειστό της Μίκρας, έκαναν το 2 στα 2 στο πρωτάθλημα και πήραν ψυχολογική ώθηση εν όψει του ταξιδιού τους στη Νορβηγία για την πρώτη αναμέτρηση με τη Μόλντε (3/10, 19:00) για τον 2ο προκριματικό γύρο του European League.
Η 2η αγωνιστική:
Τρίτη 29/9
ΑΕΚ-Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 40-18
Τετάρτη 30/9
ΠΑΟΚ-ΑΟ Προσοτσάνης 42-13
Σάββατο 3/10
Σπίτι του Χάντμπολ 18:00 ΑΕΠ Πανόραμα-Νέα Ιωνία (Γκόγκας-Σαχίνογλου)
Κυριακή 4/10
Καματερού 16:00 ΓΑΣ Καματερού-ΑΕΣΧ Πυλαίας (Τζαφερόπουλος-Σκλαβενίτης)
Τετάρτη 7/10
«Στ. Καραλής» 16:30 Αθηναϊκός-Αναγέννηση Άρτας (Σκλαβενίτης-Τόλιος)
Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
ΑΕΚ 4 -2αγ.
ΠΑΟΚ 4 -2αγ.
Νέα Ιωνία 2
ΑΕΠ Πανόραμα 2
ΑΟ Προσοτσάνης 2 -2αγ.
Αναγέννηση Άρτας 0
Αθηναϊκός 0
ΑΕΣΧ Πυλαίας 0
ΓΑΣ Καματερού 0
Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων 0 -2αγ.