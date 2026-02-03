Με καλύτερο άλμα στα 8,23 μ. ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Οστράβα ο Μίλτος Τεντόγλου, o οποίος εν τέλει κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο τσεχικό μίτινγκ, όπου άργησε να βρει ρυθμό.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητά του στην τέταρτη προσπάθεια, πετυχαίνοντας το καλύτερο άλμα του.

Ο αγώνας είχε έντονο συναγωνισμό, με τον Φουρλάνι να κατακτά τελικά την πρώτη θέση με 8,30 μ., ενώ ο Τεντόγλου έκλεισε τον αγώνα κάνοντας 8,06 μ. στο τελευταίο του άλμα.

Πάντως, ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε από νωρίς στη σεζόν ότι βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.

Επόμενος αγώνας για τον Μίλτο είναι στις 11 Φεβρουαρίου στο Βελιγράδι.