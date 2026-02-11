Τη δεύτερη θέση στο μίτινγκ κλειστού στίβου του Βελιγραδίου κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, πετυχαίνοντας φετινό ρεκόρ σε ένα πολύ δυνατό αγώνα.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι ολοκλήρωσε τον αγώνα του με 8,27μ., που ήταν για κάποια ώρα ρεκόρ διοργάνωσης. Ο Τεντόγλου ξεκίνησε με 8,18μ., πέτυχε 8,27μ. στη δεύτερη προσπάθεια, 8,21μ. στην τρίτη, ήταν άκυρος στην τέταρτη και σημείωσε 8,21μ. και 8,26μ. στις δύο τελευταίες του προσπάθειες.

Ο 27χρονος προσπάθησε να απαντήσει στον Βούλγαρο Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ, ο οποίος έκανε τον αγώνα της ζωής του, επικρατώντας με 8,45μ. στο τελευταίο του άλμα. Νωρίτερα, ο 22χρονος είχε έγκυρα άλματα στα 8,23μ., 8,26μ. και 8,29μ.

Ο Τεντόγλου σε κάθε του αγώνα δείχνει πως έχει και πάλι τη φρεσκάδα και τη δυναμική που του έλειψε την περσινή χρονιά και πως είναι έτοιμος να επιστρέψει στο βάθρο των κορυφαίων διοργανώσεων, σε μια σεζόν με μεγάλο ενδιαφέρον για το αγώνισμα του μήκους. Τρίτος στο Βελιγράδι ήταν ο Τζαμαϊκανός Κάρει Μακλίντ με 8,22 μέτρα.

Σταθερά γρήγορη η Σπανουδάκη

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη συνέχισε την ανοδική της πορεία, καθώς έτρεξε στο μίτινγκ του Βελιγραδίου τα 60μ. σε 7.28. Η αθλήτρια του Κώστα Βογιατζάκη έκανε μια στρωτή και γρήγορη κούρσα και, δίχως να σφίξει, κατάφερε να πετύχει τη δεύτερη επίδοση στη σειρά της και να προκριθεί στον τελικό του αγωνίσματος. Εκεί κατέλαβε την έβδομη θέση με 7.29, σε μία ακόμη σταθερή παρουσία στη σεζόν.

Η επίδοσή της ήταν κοντά στο φετινό της 7.25 και επιβεβαιώνει την πολύ καλή αγωνιστική της κατάσταση.