Ακόμη μία σημαντική διάκριση για την ελληνική αποστολή στους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα, καθώς ο Αντώνης Μέρλος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο άλμα εις ύψος και πρόσθεσε το τέταρτο μετάλλιο της Ελλάδας στον στίβο.

Ο 27χρονος Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα του με καλύτερη επίδοση στα 2,19 μέτρα, εξασφαλίζοντας το ασημένιο μετάλλιο. Ο Μέρλος πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τόσο τα 2,15 όσο και τα 2,19 μ., εξασφαλίζοντας από νωρίς θέση στο βάθρο.

Στη συνέχεια επιχείρησε να υπερβεί τα 2,25 μ., χωρίς επιτυχία στην πρώτη του προσπάθεια, ενώ ακολούθησαν δύο άκυρες στα 2,29 μ., με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει εκεί την παρουσία του στον τελικό.

Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Ιταλός Τζιανμάρκο Ταμπέρι, πρωταθλητής Ευρώπης, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο συμπατριώτης του Κριστιάν Φαλότσι, επίσης με επίδοση 2,15 μ.

Από εκεί και πέρα, στα 200 μ., η Ραφαέλα Σπανουδάκη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον προκριματικό. Με χρόνο 23.09, σημείωσε την κορυφαία επίδοση των προκριματικών, βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ και πέτυχε την τρίτη καλύτερη επίδοση της καριέρας της, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση ενόψει του τελικού.

Την πρόκρισή της στον τελικό των 400 μ. εμπ. εξασφάλισε η Δήμητρα Γναφάκη, η οποία τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της με χρόνο 58.68. Η Ελληνίδα αθλήτρια προκρίθηκε στον τελικό με την 7η καλύτερη επίδοση των προκριματικών.

Στη σφαιροβολία, ο Κωνσταντίνος Γεννίκης κατέλαβε την 8η θέση, έχοντας τρεις έγκυρες προσπάθειες. Η καλύτερη βολή του μετρήθηκε στα 18,89 μ., ενώ οι άλλες δύο ήταν στα 18,32 μ. και 18,56 μ. αντίστοιχα.

Αντίθετα, άτυχος στάθηκε ο Δημήτρης Λεβαντίνος ο οποίος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του στα 400 μ. εμπ. και εγκατέλειψε την κούρσα λόγω τραυματισμού.

Στα 200 μ. των ανδρών, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος τερμάτισε στην 11η θέση με χρόνο 21.18, ενώ ο Βασίλης Μυριανθόπουλος ήταν 12ος με 21.29.