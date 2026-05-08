Συναρπαστικό ήταν το τρίτο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Στη «βασιλική» διαδρομή των 207,3 χλμ. από το λιμάνι του Βόλου μέχρι το Κέντρο Εκθέσεων και Εμπορίου της Λαμίας νικητής ήταν ο Γέλε Γιόχανινκ της Unibet Rose Rockets.

Ο Ολλανδός μετά από πολλές εναλλαγές στο τοπίο, στα υψομετρικά δεδομένα, στις καιρικές συνθήκες και στην πρωτοπορία κέρδισε την κούρσα.

Μάλιστα, ο 30χρονος ποδηλάτης από τον Ντένεκαμπ πανηγύρισε την πρώτη του επαγγελματική νίκη ύστερα από 5 ώρες 35 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα κοπιαστικής προσπάθειας.

«Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολα στις ανηφόρες. Η ομάδα μου πίεζε στο μέγιστο. Παραλίγο να με αφήσουν πίσω οι ίδιοι μου οι συναθλητές, αλλά ήταν τόσο δυνατοί, ώστε είπα πως απλώς χρειαζόταν να ακολουθήσω. Αργότερα, όμως, βρήκα το ρυθμό μου και κυνήγησα τη νίκη στο σπριντ», είπε αρχικά ο θριαμβευτής του ετάπ και συνέχισε:

«Είναι απίστευτο, πρόκειται για ένα “ορεινό” ετάπ και είναι η πρώτη μου επαγγελματική νίκη. Πρέπει να ευχαριστήσω όλη την ομάδα που πίστεψε σε μένα. Πετύχαμε μια μεγάλη νίκη»

Πίσω από τον Γιόχανινκ τερμάτισε ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ της Kasper Crypto4Me και πήρε στην κατοχή του τη φανέλα του κορυφαίου κάτω των 23 ετών.

«Ήταν ένας πραγματικά πολύ δύσκολος αγώνας. Το πρώτο μέρος ήταν βροχερό και μετά οι συνθήκες βελτιώθηκαν. Αλλά συνολικά ήταν ένα πολύ απαιτητικό ετάπ, πάνω από 200 χιλιόμετρα. Πρέπει πραγματικά να μιλήσω για την απόδοση της ομάδας, γιατί σήμερα ήταν καταπληκτικοί. Όλοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να με βοηθήσουν και κάναμε εξαιρετική δουλειά μαζί. Κατάφερα να μείνω στο πρώτο γκρουπ και μετά ένιωθα πολύ δυνατός. Στα ενδιάμεσα σπριντ βγήκα δεύτερος και τρίτος. Έπειτα, στο τελικό σπριντ τερμάτισα επίσης δεύτερος. Οπότε, ναι, είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος με αυτό το αποτέλεσμα», είπε ο Τσέχος ποδηλάτης.